“A tune for a friend”, nuova kermesse della Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi

BRINDISI - Una serata di gala è quella che attende gli allievi della Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi che domenica 20 gennaio alle 18 saranno protagonisti presso l’ex Convento Santa Chiara di “A tune for a friend”, evento dedicato alla consegna delle certificazioni di esame rilasciate dalla Yamaha Music Foundation. Durante la kermesse si esibiranno tutti gli studenti che a maggio 2018 hanno sostenuto le prove di esame previste dalla Fondazione giapponese nata allo scopo di promuovere l’educazione e la divulgazione musicale e attiva in 46 paesi del mondo. In occasione della consegna degli attestati, la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” (che fa parte del circuito Yamaha) propone un concerto in cui ogni allievo eseguirà davanti al pubblico presente un brano preparato per l’esame (ingresso libero).

“E’ un nostra prerogativa far coincidere il momento del rilascio dei diplomi Yamaha con l’occasione di esprimersi e di suonare dal vivo - spiega il direttore della Frescobaldi Camillo Fasulo – ogni partecipante potrà dedicare la propria esibizione a una persona speciale. Da ciò deriva la scelta del nome dell’evento”.

Come sempre, la manifestazione assume una rilevanza sociale. Lo scorso anno la Scuola brindisina ha inviato presso l’Istituto comprensivo “Monsignor Paoletti” del Comune di Valfornace nelle Marche (area colpita dal terremoto del 2016) gli strumenti musicali acquistati grazie a una raccolta fondi realizzata a dicembre 2017. Quest’anno, sarà realizzata una nuova raccolta benefica per effettuare un versamento all’organizzazione “Save the Children” utile a garantire il trattamento giornaliero di cibo a 10 bambini gravemente malnutriti.

“A tune for a friend” sarà anche l’occasione per proiettare il video relativo all’esibizione di due band composte dagli allievi della Frescobaldi (Open Freedom Band e Fresh Percussion) durante lo “Yamaha live show”, kermesse nazionale del circuito Yamaha tenutasi a Jesolo lo scorso 22 aprile. In quell’occasione, la Scuola brindisina è stata selezionata tra 80 scuole e circa 600 brani.

Da più di 50 anni Yamaha è impegnata nello sviluppo di corsi musicali destinati ad allievi di tutte le età. Dal 1993 la Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi” diffonde la cultura musicale utilizzando e collaborando con tutte le espressioni artistiche operanti nel territorio di Brindisi. Oltre a far parte del circuito Yamaha Music School, la Scuola Frescobaldi è l’unica a Brindisi convenzionata con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per lo svolgimento del quinquennio di studi preaccademici dello stesso Conservatorio.