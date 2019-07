“Acqua Terra Aria”: percorso enogastronomico dal 19 al 21 luglio in Piazza Commestibili

MESAGNE - Torna anche quest’anno in piazza Commestibili il percorso enogastronomico e artigianale “Acqua Terra Aria” che arricchirà il programma di MesagnEstate 2019. Tante le novità che coinvolgeranno i visitatori tra musica, balli e degustazioni.

“Acqua Terra Aria”: saranno tre le serate che, tra danza e musiche , dal 19 al 21 luglio in piazza Commestibili accompagneranno gli ospiti in un viaggio enogastronomico e artigianale alla scoperta dei sapori e dei manufatti della tradizione locale e pugliese e non solo.

Un percorso nel cuore messapico che il conduttore Anthony Peth inaugurerà alle 19.30 di venerdì 19 luglio, accompagnato da importanti ospiti che scoprirete durante la serata. A seguire, un momento particolare con la dottoressa Daniela Poggiolini che allieterà i curiosi visitatori in esperimenti di sapori e profumi: “Il gusto e l’olfatto” vi permetterà, magari anche bendati, di degustare e riconoscere i sapori a cui appartengono , che delizieranno il vostro palato.

“Acqua Terra Aria” è un evento nell’evento organizzato da Medit Summer Fashion che vedrà sfilare le migliori collezioni di stilisti emergenti e affermati sulla passerella di piazza Orsini del Balzo il 20 luglio, e abbraccia la mostra dell’alchimista degli anni ’60, Andy Warhol, allestita nel Castello Normanno-svevo fino al 9 dicembre.

Un’occasione per vivere e visitare la città di Mesagne a 360 gradi, tra bellezze architettoniche barocche e medievali, prelibatezze offerte dalle aziende locali, straordinari manufatti artigianali e tanta musica e divertimento con il gruppo di Angelo Ligorio che eseguirà pizzica e stornelli.