Iniziativa “Green” a San Pietro: acquisti eco sostenibili e premi in palio

SAN PIETRO VERNOTICO - È partita da qualche settimana l’iniziativa “Green” da parte dell’associazione dei commercianti e deli artigiani di San Pietro per promuovere acquisti in un’ottica di eco sostenibilità del paese. Con solo cinque acquisti presso le attività aderenti, subito in regalo una shopper ecologica e si potrà partecipare inoltre al sorteggio di una bicicletta da passeggio green per vivere il paese in tutta libertà.

All’interno dell’iniziativa si inserisce “Vivi il tuo paese”, l’invito che i commercianti fanno alla cittadinanza,

piccole cose come lasciare a casa la macchina quando non necessario,

uscire a piedi o in bicicletta per godersi il paese, fare shopping, socializzare, ma soprattutto meno emissione di gas di scarico dalle automobili che numerose transitano lungo la via principale.

Fare meno uso di plastica nel rispetto dell’ambiente e per uno stile di vita sostenibile, questi i consigli dell’associazione

avere delle piante in casa, evitare l’uso dell’automobile, differenziare i rifiuti, curare gli spazi verdi, controllare i termosifoni, aiutare il verde urbano, scegliere lo sharing, usare i posacenere, risparmiare energia. L’iniziativa andrà avanti fino ad esaurimento schede reperibili nei negozi che aderiscono all’iniziativa