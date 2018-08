Ad Ostuni la nona edizione del "Premio Pagine di Vita"

OSTUNI -Si terrà alle ore 21 di sabato 4 agosto 2018 nella consueta e suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco (in caso di maltempo si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Ostuni), la IX Edizione del Premio "Pagine di Vita", la manifestazione nata in seno all’omonimo programma radiofonico andato in onda quest’anno sulla pagina Facebook della testata d’informazione locale "Giornale di Puglia", grazie alla collaborazione del giornalista Daniele Martini, redattore della stessa testata.

Per il nono anno di fila "Pagine di Vita" torna a celebrare le personalità ostunesi più emblematiche, quelle che hanno contribuito e contribuiscono, in maniera discreta e costante, alla crescita culturale, economica e sociale della nostra comunità.

Sul palco, ancora una volta, l’inossidabile Giampiera Quartulli, ideatrice del programma e del Premio, affiancata dall’avvocatessa e animatrice culturale della Città Bianca Giusy Santomanco, dalla giornalista Paola Loparco e dalla collaborazione del giornalista del "Giornale di Puglia", Daniele Martini.

Sette saranno i premiati di questa nona edizione, sui cui nomi viene mantenuto, come prassi vuole, uno strettissimo riserbo. Tra gli invitati all'atteso e prestigioso evento, il Sindaco Gianfranco Coppola, le autorità istituzionali della città e diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ostuni, conta sul prezioso contributo di numerose associazioni e privati cittadini, diventando con il passare degli anni un evento fortemente rappresentativo della storia e della società ostunese.