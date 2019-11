Alveare organizza Queer Party in collaborazione con Salento Pride

MESAGNE - Da vicino svanisce ogni ordinarietà. L’Alveare Mesagne Bene Comune, in collaborazione con Salento Pride, presenta il Queer Party, sabato 30 novembre a partire dalle 21. Una serata dedicata alla musica e alla comunicazione, alla socialità e alla “trasgressione”.

Ad inizio serata sarà presentato il progetto Salento Pride 2020 e un aperitivo, a seguire DJset con selezioni musicali controcorrente e provocatorie.

Salento Pride è un progetto indipendente nato con lo scopo di creare visibilità e consapevolezza della comunità arcobaleno salentina, e nel 2020 si svolgerà a Brindisi.

L’Alveare MBC partecipa e sostiene Salento Pride 2020 non solo come festa di persone e di colori, ma anche e soprattutto manifestazione e rivendicazione di diritti civili e sociali fondamentali per tutta la comunità.