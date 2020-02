Andy Warhol in love: a Mesagne si celebra l’amore in tutte le sue forme

MESAGNE - In occasione della mostra “Andy Warhol l’Alchimista degli anni Sessanta”, venerdì 14 febbraio il Castello Normanno Svevo di Mesagne ospita l’evento dal titolo “Andy Warhol in Love”. L’appuntamento è per le ore 17.30 presso la “Gran Sala”. Al centro della serata ci sarà l’amore in tutte le sue forme possibili: arte, fotografia, poesia, scrittura. Partecipano Alessandro Passaro e Semira Forte (entrambi presenti nella sezione dedicata alla Pop Art pugliese della mostra dedicata a Andy Warhol); Anna Rita Pinto, Giuseppe Summa, Cristina Pedali, Maria Roberta Greco (Accademia Cine Script); Stefano Magrì (attore e voce over). Un particolare sguardo all’amore sarà dedicato alla fotografia con l’inaugurazione della collettiva dal titolo “Scatti d’amore dimenticati” curata da Vincenzo De Leonardis (Andy Warhol in Puglia). Nell’occasione sono stati coinvolti appassionati, visitatori e fotografi di diverse province della Puglia i quali hanno messo a disposizione foto vintage ed attuali. L’arte visuale sarà invece protagonista con la presentazione dell’istallazione video “L’Impotenza del Fosforo” di Alessandro Passaro. Alla serata partecipano per il comune di Mesagne Marco Calò delegato comunale per le Politiche Culturali e Pierangelo Argentieri presidente di Micexperience. L’appuntamento si chiuderà con una degustazione di vini e cioccolatini offerti dalla Cantina Produttori di Manduria e da Carone 1951. Il progetto “Andy Warhol in Love” si svolge con il patrocinio del Comune di Mesagne ed in collaborazione con: Circolo Arci Cabiria, Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, Centro Polivalente Grillo Parlante, La Chimera Scuola d’Arte.