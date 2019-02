Lezioni di fotografia per gli anziani de “Il Focolare”

BRINDISI - La RSA “Il Focolare” si fa promotrice della quarta edizione del corso teorico-pratico di Fotografia di Base tenuto dal fotografo Giuseppe Lanotte, che partirà il 12 Febbraio 2019 e vedrà impegnati i partecipanti in cinque lezioni teoriche partendo dalla storia della fotografia fino ad arrivare alla post-produzione.

Nella nuova e rimodernata sede del Focolare, Il 9 febbraio Giuseppe Lanotte e i suoi allievi, realizzeranno una serie di “Ritratti di famiglia”, rivolti agli ospiti della struttura ed ai loro famigliari, fissando negli scatti dei giovani allievi, la quotidianità di una vita che continua anche fuori dalle mura domestiche.

L’iniziativa, che si inserisce in un lungo e ricco calendario di eventi della Residenza Sanitaria Assistenziale “il Focolare”, coordinata dal Dott. Agrimi e che si avvale della collaborazione di una equipe giovane, dinamica ed altamente qualificata, ha accolto con entusiasmo la possibilità di

partecipare all’iniziativa, mettendo a disposizione la Sala Convegni ubicata presso la Struttura, aprendo non solo le proprie porte ai partecipanti ma anche alla città di Brindisi e i suoi cittadini. La Dr.ssa Claudia Giannone, psicologa – psicoterapeuta presso la RSA “Il Focolare” sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L’idea ci è piaciuta fin da subito poiché coinvolge i nostri ospiti e i loro familiari, rendendoli protagonisti di alcuni scatti che consentiranno di realizzare dei veri e propri ritratti di famiglia. L’iniziativa si aggiunge al lavoro quotidiano svolto all’interno della Struttura e si inserisce in un percorso che attraversa la storia personale di ognuno dei nostri ospiti, restituendone significato e memoria”.

Come afferma lo stesso fotografo Giuseppe Lanotte “nelle scorse edizioni con i ragazzi, ho cercato di porre l’accento sull’utilizzo della fotografia come strumento per valorizzare l’ambiente che ci circonda. Questa volta, l’indirizzo è quello di indagare l’umanità. In un periodo storico volto al consumismo di immagini, cercheremo di ri-assegnare alla fotografia il ruolo che le compete, strumento di approfondimento della realtà circostante”.

Info iscrizioni: lanottegiuseppe@gmail.com Telefono: 340.9643088

Info Struttura: www.ideass.it Numero Verde 800 197 777 (tutti i giorni) 0831.517631