Apertura straordinaria del Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia

FASANO - Il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia, nell’ambito del piano di valorizzazione MiBact 2018, propone un’apertura straordinaria a prolungamento degli orari di apertura del periodo estivo.

Sabato 15 Settembre 2018 sarà possibile visitare il Parco Archeologico ed il Museo di Egnazia fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22). Alle ore 20.30 sarà possibile assistere al reading itinerante “Dalle città ai mari” a cura del Teatro delle Forche, nel Parco Archeologico.

Coordinamento artistico di Giancarlo Luce. Con Giorgio Consoli, Erika Grillo, Giancarlo Luce, Ermelinda Nasuto.

Il progetto è coordinato e realizzato da Nova Apulia nell’ambito del progetto il Grande Racconto con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del “Patto per la Puglia”, programma triennale per il sostegno alle attività culturali.

L’iniziativa è aperta a tutti, non c’è obbligo di prenotazione. Per partecipare all’evento è necessario munirsi del solo Biglietto Ordinario a tariffa MiBact (€ 6,00).

Info: Nova Apulia tel. 080.4829742; mail: museo.egnazia@novaapulia.it

Museo Nazionale Archeologico di Egnazia tel. 080.4829056; mail: pm-pug.museoegnazia@beniculturali.it.