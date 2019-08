Per Let’s Francavilla Estate: “Music Lovers Band”

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 18 agosto dalle 21.00 in Corso Umberto I sarà protagonista la musica con il gruppo dei “Music Lovers Band” diretto dal Maestro Andrea Di Castri. Il concerto proporrà un affascinante viaggio tra musiche da film e i brani più celebri della musica leggera italiana.

Martedì 20 agosto alle 20.30 nell’Atrio di Castello Imperiali andrà in scena lo spettacolo “La lunga vita del signor Scazzamureddhu” con Francesco Ferramosca e Amelia Sielo. Lo spettacolo, che si rivolge ad un pubblico dai 3 ai 100 anni, propone la storia di un folletto salentino affabile e buontempone ma che irritato diventa dispettoso e capriccioso. Uno spettacolo di teatro d’ombre e racconto d’attore che si sviluppa su ritmi, canzoni e suoni del Salento.

Domenica 25 agosto alle 21.00 in Corso Umberto I si cambia ritmo con la band Emmodà. Il concerto, fuori cartellone, avrà come protagonista la francavillese Sarah Memmola, voce solista del gruppo, che interpreterà i grandi successi di Emma Marrone e dei Modà. Il concerto sarà l’occasione per i francavillesi di poter riabbracciare Sarah Memmola dopo gli importanti successi internazionali degli ultimi anni. Nel maggio del 2013 Sarah è stata tra le protagoniste di Xfactor Albania 3, ottenendo un prestigioso terzo posto nella classifica finale e grande apprezzamento da parte del pubblico dell’est Europa.

Partecipazione agli eventi libera e gratuita.