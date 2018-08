 “Aria di tramontana”, musica d’autore e dialetto al villaggio pescatori

BRINDISI - Note d’autore sugli approdi del Villaggio Pescatori di Brindisi in programma venerdì 31 agosto, con inizio alle ore 21 (ingresso gratuito). Dopo le esibizioni di Rino Pisani e Massimo Tormen, i MARinARIA mollano gli ormeggi per un viaggio sui confini tra il mare, la terra e i suoni della lingua. E così, il sestetto si avvia come un navigante in mare aperto oltre l’idea di genere musicale per approdare in una terra dove i suoni della lingua e delle armonie strumentali sono liberi e in un gioco di costante confronto e rinnovamento.

Lo spettacolo è un incontro tra le sonorità sognanti dei MARinARIA che bagnano d’incanto il dialetto brindisino di Paola Petrosillo, le profondità mediterranee nelle storie e nei canti di Rino Pisani e i venti di tramontana su cui viaggia la sottile vena di “follia d’autore” di Massimo Tormen. Tre progetti fortemente legati alla storia e alla lingua brindisina, custodite e riproposte nell’autentico scenario del Villaggio Pescatori. Dialogando con suoni dal mondo e con la musica contemporanea, l’immaginario popolare dà vita a brani inediti con tre differenti intenzioni e soluzioni musicali.

Il progetto MARinARIA nasce nel 2009 e ne sono artefici e interpreti Paola Petrosillo (canzoni e voce), Valerio Daniele (arrangiamenti e chitarre), Giorgio Distante (tromba e real-time electronics), Vito De Lorenzi (batteria, tabla, santur, tamburi a cornice), Giuseppe Spedicato (basso acustico) e Giancarlo Pagliara (fisarmonica). Il canto usa il dialetto come un grido dell’anima sospesa tra pensieri intimisti e riflessioni sulla contemporaneità; la musica è un gioco di suoni in balìa dei venti di tradizione e di modernità, tra il jazz, il rock, le musiche popolari e l’avanguardia. I sei musicisti provengono da storie e formazioni differenti eppure abbracciano con Paola il progetto per affermare l’identità di un Sud attivo, fervido, ricco di idee e capace di grande innovazione, pronto a sublimare le ferite profonde della sua storia per renderle fonti di ispirazione poetica e musicale.

Rino Pisani, autore, compositore e chitarrista, nasce a Brindisi ma vive e lavora a Milano. Appassionato di world-music e in particolare del sound mediterraneo e dei suoni dialettali della sua lingua d’origine, concretizza questo suo grande interesse nel 2015, autoproducendo e pubblicando il suo primo cd dal titolo «Anima Libera», candidato al Premio Tenco 2015 per la riconosciuta bellezza e raffinatezza della musica, dei testi e degli arrangiamenti.

Massimo Tormen è un brindisino che vive tra Berlino e la propria città d’origine. Gli ultimi dieci anni li ha dedicati alla ricerca della propria dimensione espressiva in ambiti artistici differenti (teatro, danza, canto armonico, satira). Grazie al sodalizio artistico con altri due brindisini, il regista e cantautore Bruno Luca Perronee il musicista Nicola Pisani (ex cantante e bassista della Trash Band), è nato il progetto musicale «Buffa musa», con canzoni scritte in un ampio arco di tempo. L’arrivo del chitarrista Giovanni De Leonardis ha permesso a Tormen di esprimere una sonorità ancora più matura e personale.

Programma completo «La Bella Stagione»: https://goo.gl/PDK8aV