Arriva la seconda edizione della Fiera del Disco a Mesagne

MESAGNE - Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 15 dicembre ritorna la Fiera del disco e del vinile (Vendi - Compra - Scambia) di Mesagne nelle vesti di "Christmas Edition".

Organizzata grazie all'impegno in collaborazione tra l’associazione culturale Breaking Sound, Salento Fun Park e Discordia, la fiera avrà luogo nella struttura coperta del Salento Fun Park, rinomato spazio sociale e sportivo underground sito a Mesagne in Via Udine.

Dalle ore 10 alle ore 21 (NO STOP), gli appassionati del fantastico mondo del collezionismo potranno immergersi tra le migliaia di proposte degli espositori provenienti da tutta la Puglia, per dei regali natalizi in musica.

Disponibili tutti i più disparati generi musicali: dal pop al rock, dal punk al metal, dal reggae al jazz, passando per elettronica, disco funk soul e black musica...ma anche classica ed italiana.