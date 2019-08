Festival degli artisti di strada a Mesagne, terza edizione

MESAGNE - Ritorna nel centro storico di Mesagne l'appuntamento con l’arte di strada. Andrà in scena sabato 3 e domenica 4 agosto la terza edizione di “ Street Art”, il consolidato format ideato dall’agenzia di organizzazione eventi Lab Communication e organizzato in collaborazione con il Comune di Mesagne.

Per due lunghe serate la poesia, i colori, luci e suggestioni dell’arte di strada invaderà le piazze e i vicoli del centro storico con l’intento di stupire ed emozionare grandi e piccini. Spettacoli di equilibrismo, giocoleria e acrobatica aerea si alterneranno alle esibizioni di trampolieri, mimi e mangiafuoco.

È dedicato all’intrattenimento dei bambini l’appuntamento con il teatrino dei burattini, un momento di divertimento interattivo dove i protagonisti Pulcinella e Colombina diventano per incantesimo personaggi in carne e ossa.

Originale e onirica sarà l’atmosfera ricreata dallo spettacolo Chronos, che riproduce lo scorrere del tempo con strumenti led e visual. Nella serata di domenica 4 agosto, in esclusiva per la terza edizione di “Street Art”, il centro storico di Mesagne si trasformerà nel palcoscenico di Trampoli Carillon, un’esibizione carica di poesia e suggestione. Su una colonna sonora composta da melodie per carillon, cinque clown coperti da veli e ombrelli si trasformano in candide nuvole che giocano e danzano, invitando il pubblico a seguirle in un viaggio surreale e incantato.