Aspettando a Befana a Ceglie Messapica con la notte dei doni

CEGLIE MESSAPICA - Dal cielo di Ceglie Messapica sta per atterrare in picchiata l’arzilla vecchietta più amata da tutti i bambini. Si svolgerà sabato 5 gennaio alle 19 l’attesissimo evento targato Associazione Smile dal titolo La notte dei doni…aspettando la Befana che, proprio nella vigilia dell’Epifania, porterà in città una ventata di dolcezza.

Decine di befane attempate distribuiranno dolciumi e caramelle ai più piccoli, mentre altre lasceranno la scopa per volare tra la gente su altissimi trampoli. Ma non finisce qui, perché la serata sarà animata da numerosi artisti di strada che si esibiranno in uno spettacolo a cielo aperto in ogni angolo del centro storico.

Si salterà al ritmo jazz e swing con la coinvolgente band dei BeDixie, otto elementi uniti da una spiccata capacità tecnica, sensibilità poetica e grande spirito di gruppo, che intrecceranno le loro voci in un live acustico particolarmente affascinante. Palline, clave, sciabole e cappelli sono invece i ferri del mestiere del Circo dis-tratto che nel suo show “Gran Vendaval” darà sfoggio del suo talento da giocoliere.

Il divertimento proseguirà con le Menti-ardenti, i cinque artisti fasanesi abili nel destreggiarsi tra ventagli infuocati, firesnake, fireorbs, nunchaku, spade di fuoco, corde e cerchi infuocati, per infiammare di stupore gli occhi dei presenti. Tra gli artisti più acclamati, ad animare l’evento ci sarà anche la Coppia di Trampolieri danzanti luminosi, interamente rivestite di bianco, che si muoveranno a passo lento tra la gente, spalancando gigantesche ali di farfalla. Per la gioia dei più piccoli, arriveranno in città le simpatiche mascotte di Bing e della Lol, a disposizione per scattare foto ricordo e concedere lunghi abbracci.

Per concludere in bellezza la serata, non si potrà fare a meno di lasciarsi tentare dalle irresistibili prelibatezze che inebrieranno l’area food, dopo aver fatto qualche acquisto presso i classici mercatini dell’artigianato.

La notte dei doni è un evento realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica e organizzato dall’Associazione Smile, capitanata dal suo presidente Manuel Manfuso, che negli ultimi anni ha letteralmente lasciato il segno in diversi paesi della Puglia, con eventi di grande risonanza come lo Smile Circus, Città dei Balocchi, Magic Christmas, Borgo Infuocato, Come nelle Favole e tanti altri ancora.





Sabato 5 gennaio

Ore 19:00

Ingresso gratuito

Associazione Smile