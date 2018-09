"Parchi in festa" progetto di educazione ambientale

BRINDISI - Al via il 15 settembre al progetto di educazione ambientale “Parchi in festa -festival del mondo della natura” nelle aree naturali protette brindisine, redatto dal servizio parchi ed aree naturali protette del Comune di Brindisi, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Cooperativa Thalassia.

Parchi in festa è una iniziativa rivolta a far conoscere e vivere i beni naturali presenti sul territorio brindisino attraverso attività che possano coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, per far nascere, rinascere e crescere nel cittadino la volontà di vivere e tutelare le aree verdi presenti.

Escursioni sul campo, incontri a scuola, attività a piedi o in bicicletta, osservazione del cielo, poesia, natura e spettacoli: Parchi in festa sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza, alla riscoperta dei tre luoghi dalle caratteristiche particolari e di grande valore naturalistico: il Parco Naturale Regionale “Stagni e saline Punta della Contessa”, la Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco di Cerano”, Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Foce Canale Giancola”. Tutte le attività saranno a titolo gratuito.

Si comincia questo week end proprio con Canale Giancola: Sabato 15 settembre, a partire dalle ore 15.30, con una microesplorazione, un laboratorio dedicato ai bambini: nascosti tra le foglie e l’acqua dolce, troveremo i piccoli abitanti di questo habitat che si mostrano soltanto a chi ha la pazienza di attendere in silenzio ed osservare.

Si prosegue Domenica 16 settembre al mattino, a partire dalle ore 11.00, Incontri di gusto, passeggiata e degustazione alla scoperta dei vitigni di Malvasia presenti nella zona di Giancola. Accompagnati da un esperto, conosceremo la storia e le tecniche di coltivazione, terminando con una piccola degustazione di vino e prodotti tipici.

Le attività del progetto proseguiranno ogni weekend di settembre ed ottobre e termineranno con la festa finale nel Centro di Brindisi, secondo il seguente calendario diviso per aree:

Attività previste nella Riserva Regionale Bosco di Cerano: Incontri di gusto (Degustazione) 23 settembre 2018, al mattino

Alla scoperta dei sapori della terra

Con la testa tra le stelle (Evento di astronomia) 23 settembre 2018, alla sera. A guardare il cielo, tra luna e stelle

Su due ruote nel parco (Escursione in bicicletta)

29 settembre 2018, al mattino

Con il vento tra i capelli e le ali sotto i piedi

Microesplorazioni (Escursione a piedi/laboratorio)

29 settembre 2018, al pomeriggio

Avventura in microcosmi per bambini dal cuore grande

Passo dopo passo (Escursione a piedi)

6 ottobre 2018, al mattino

Occhi aperti e orecchie tese, a piedi per il mondo

attivita’ previste nel parco regionale saline di punta della contessa

microesplorazioni (escursione a piedi/laboratorio)

22 settembre 2018, al pomeriggio

avventura in microcosmi per bambini dal cuore grande

su due ruote nel parco (escursione in bicicletta)

30 settembre 2018, al mattino

con il vento tra i capelli e le ali sotto i piedi

con la testa fra le stelle (evento di astronomia)

30 settembre 2018, alla sera

a guardare il cielo, tra luna e stelle

passo dopo passo (escursione a piedi)

6 ottobre 2018, al mattino

occhi aperti e orecchie tese, a piedi per il mondo

sulle ali degli uccelli (escursione a piedi/birdwatching)

14 ottobre 2018, al mattino

di migranti e migrazioni, col binocolo tra le mani

Attivita’ previste nel sito di importanza comunitaria foce canale Giancola

Microesplorazioni (escursione a piedi/laboratorio)

15 settembre 2018, al pomeriggio

avventura in microcosmi per bambini dal cuore grande

Incontri di gusto (degustazione)

16 settembre 2018, al mattino

alla scoperta dei sapori della terra,

Passo dopo passo (escursione a piedi)

14 ottobre 2018, al mattino

occhi aperti e orecchie tese, a piedi per il mondo

inoltre, sono previsti i seguenti eventi speciali:

- 7 ottobre, bosco in festa a cerano

- 21 ottobre, il planetario di thalassia

- 28 ottobre, festa finale: parchi in citta’

Tutti i singoli eventi saranno a titolo gratuito con prenotazione e saranno pubblicizzati sulla pagina facebook Thalassia coop.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni, sono a disposizione i contatti della segreteria di progetto della cooperativa Thalassia:

tel: 331/9277579, web: www.cooperativathalassia.it , mail: info@cooperativathalassia.it