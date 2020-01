Due appuntamenti a Brindisi, città simbolo di crocevia culturale e della natura

BRINDISI - In programma una visita guidata sulle testimonianze della cultura greca a Brindisi e un laboratorio artistico per bambini alla scoperta del mondo che popola e anima la Riserva di Torre Guaceto. La partecipazione è gratuita previa prenotazione.

Proseguono gli appuntamenti alla scoperta di Palazzo Granafei-Nervegna con un programma di visite guidate e performative promosso dalla Regione Puglia con l’obiettivo di potenziare e implementare l’attività e i servizi degli Infopoint regionali. Di seguito il dettaglio dei due incontri conclusivi del programma, il primo sulla vocazione di Brindisi crocevia di popoli, culture e religioni con focus sulla presenza greca nella città, il secondo un laboratorio a cura della Cooperativa Thalassia destinato ai più piccoli sulle ricchezze naturali e sulle biodiversità integranti l’ecosistema della Riserva di Torre Guaceto. La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione al T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Venerdì 10 gennaio ore 18 Brindisi l'anima greca. Visita guidata e performance di musica greca

Appuntamento davanti alla Capitaneria di Porto. Arrivo a Palazzo Granafei-Nervegna

La cultura greca fu attiva in ogni forma di espressione e di arte e influenzò la vita sociale in modo profondo e duraturo tanto da rappresentare ancora ai giorni nostri un modello da seguire. Una visita guidata ci porterà sulle tracce della presenza greca nella città di Brindisi. Appuntamento davanti alla Capitaneria di Porto e termine a Palazzo Granafei-Nervegna dove una performance di musica greca introdurrà i partecipanti alle leggende, che risalgono ai poemi omerici. Così sarà dato spazio a Kalomiris, Lavrangos, Chatzidàkis e Theodoràkis, artista di fama mondiale ed autore della colonna sonora del film «Zorbas il Greco» (1965). Partecipazione gratuita, prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Domenica 12 gennaio ore 17 Dalla riserva alla città: andata e racconto. Laboratorio per bambini tra 5 e 10 anni

Appuntamento presso Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

I bambini parteciperanno a un laboratorio artistico per realizzare una mappa sentimentale del parco, ricomponendo l’immaginario della Riserva di Torre Guaceto, dai granelli di sabbia al profumo del mirto, dai tesori del mare alle tracce del passato. Una ricostruzione emozionale e sensoriale che restituisce ai bambini la dimensione esatta di un pezzo incontaminato di natura, un ecosistema in equilibrio tra terra e mare: tra specie botaniche e faunistiche, un patrimonio di biodiversità che occorre difendere preservando il suo spazio di vita, di riparo e di riproduzione. Specchi d’acqua dolce e canneti che fanno da rifugio a uccelli stanziali e migratori, colonie di tassi e volpi, macchie di lecci e mirto, uliveti che attraversano l’area marina protetta, un universo pullulante di vite diverse e in perfetta armonia: durante il laboratorio i piccoli partecipanti degusteranno una merenda offerta dalla Cooperativa Thalassia fatta di prodotti a km zero provenienti dalla stessa Riserva di Torre Guaceto. Il laboratorio si svolgerà a Palazzo Granafei-Nervegna. Partecipazione gratuita, prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.