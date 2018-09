“Caffè in ghiaccio”, il racconto di Andrea Bracciale

SAN PIETRO VERNOTICO – In uscita da venerdì 27 settembre il primo libro di Andrea Bracciale, “Caffè in ghiaccio”, il viaggio interiore di un ragazzo del sud che vie le difficoltà del tempo in una terra ancora troppo avara con i suoi figli.

“Caffè in Ghiaccio” è la storia di un ragazzo che fa un passo verso l' uomo che sarà, vede crollare ogni punto fermo della sua vita sbattuto fuori dall’adolescenza, e si ritrova a dover ripartire, riflettere, ricostruire. È un viaggio al sud dell’Italia nella quotidianità di Luca che rivive la storia ormai finita con Claudia. È un continuo superamento del limite adolescenziale, per ricaderci in ogni momento di debolezza, in ogni ricordo, (ogni dettaglio). Ricostruisce la storia dei suoi genitori che lo hanno concepito a Firenze quando erano troppo giovani e, per certi versi, il padre lo è ancora. Un padre che non riesce ad instaurare un rapporto maturo con il proprio figlio, che scappa e si riavvicina a momenti alterni, e con un carattere così simile a quello di Luca da non riconoscersi in lui. Luca si specchia nel nonno materno, e ne subisce tutte le influenze che lo spingono ad intraprendere una nuova vita politica, una rinascita, un nuovo impegno che lo assorbe quasi completamente ed è forse uno dei motivi che spingono Claudia ad andare via da lui, spaventata e messa da parte da un mondo così grande quanto complesso. Un viaggio ad Amsterdam che segnerà per sempre il limite adolescenziale, tornando a casa un po' più uomini. Caffè in Ghiaccio è il racconto di un amore costante verso la propria terra, il sud, tra abbandono e passione, in cui i più giovani si trovano costretti ad andar via per inseguire opportunità di lavoro, come nel caso di zio Roberto in passato, e di Gaetano, l'amico che sostiene e anima le giornate di Luca, ora.

Il libro è acquistabile anche sul sito della Feltrinelli:

https://www.lafeltrinelli.it/smartphone/libri/andrea-bracciale/caffe-ghiaccio/9788894992090

sulla piattaforma Amazon:

https://www.amazon.it/dp/8894992098/ref=cm_sw_r_cp_api_xbaPBbW35NJMP