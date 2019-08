Calici in festa a San Pancrazio con la pizzica in piazza

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Venerdì 30 e Sabato 31 Agosto presso piazza Umberto I a San Pancrazio Salentino, avrà luogo la manifestazione "Acini ti ua - Calici in Festa".

L'evento organizzato da Arci Brindisi in collaborazione con il comune di San Pancrazio Salentino, promuove e riunisce, i prodotti enogastronomici delle aziende del territorio, per far vivere una esperienza sensoriale, tra profumi, sapori e musica.

Due giorni in cui godere del vino delle migliori cantine del territorio, dei prodotti d'eccezione della gastronomia pugliese e di concerti musicali di qualità tra cui quello dell'Orchestra della Notte Della Taranta. Saranno inoltre organizzati incontri con esperti operatori del settore per la promozione e l'approfondimento di tematiche inerenti il settore vitivinicolo.

In entrambi i giorni dalle ore 20 saranno aperti gli stand per la degustazione dei vini in abbinamento con i prodotti gastronomici tipici e prima dei concerti principali in Piazza Umberto I, per le vie del centro si terranno spettacoli di danza, sketch comici e letture di prose e poesie. Dalle 22 il via ai concerti conclusivi con "FilArmonia Orchestra", diretta dalla Maestra Margherita Apruzzi (30 Agosto) e l’attesissimo concerto dell'Orchestra della Notte Della Taranta (31 Agosto).

Saranno inoltre organizzate visite guidate alla scoperta degli itinerari artistici e culturali e laboratori di cucina tipica che ci regaleranno la possibilità di degustare sapori autentici della nostra terra.