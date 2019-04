Pasqua a Latiano con "Calici di fuecu"

LATIANO - Domenica 21 aprile alle ore 21 in piazza Umberto I si terrà Calici ti Fuecu.

Il fuoco brucerà la Quaremma, lasciandosi alle spalle il periodo di astinenza e festeggiando la Resurrezione. Così si accenderà la serata organizzata dalla Pro Loco, tra calici di vino, prodotti tipici e tanta buona musica. Inizialmente tradizionale, con brani della musica popolare rivisitati in modo delicato dalla splendida voce di Rosapaeda, per poi passare alla moderna, con Rosapaeda Sound System, un progetto musicale in cui la dancefloor incontra la pizzica, la tarantella e la tammurriata diventando dance hall, melodie e canti antichissimi diventano allora sound system.

L'evento è interamente gratuito, realizzato nell'ambito del progetto Inpuglia 365 Cultura, Natura e Gusto, con il patrocinio della Città di Latiano, in collaborazione con l'associazione culturale Officina delle Idee e l'enoteca Era Ora Wine.