Carnevale estivo con la Notte Rosa a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Sarà grande festa Villa Castelli martedì 7 agosto quando un esplosione di allegria e divertimento convergerà nel fatidico appuntamento della “Notte Rosa”, in programma a partire dalle 21:30 in Piazza Municipio, Piazza Ostillio, Corso Vittorio Emanuele e per le vie del paese.

Per l’estate 2018 Concetta Renna ed il Lab Communications Events propongono una manifestazione esclusiva, promossa e patrocinata dal Comune di Villa Castelli, un evento originale nel suo genere che riunirà artisti di strada, musica e spettacoli nel segno di un colore, il rosa!

La “Notte Rosa” è la grande festa dell'estate, il carnevale estivo che colorerà buona parte della città dalle prime luci della sera a quelle dell’alba, tra suoni, immagini, performance, spettacoli, concerti e magiche scenografie, unite in modo creativo ed unico per regalare al pubblico emozioni intense. Villa Castelli diventerà un grande palcoscenico su cui tutti sono chiamati a salire ed a diventare i protagonisti del rito collettivo più originale dell'estate, all’insegna del sano divertimento e della dolce vita.

Il rosa è il colore prescelto per mettere in luce la città e raccontarla come il luogo dell’incontro e dell'ospitalità, della gentilezza e delle relazioni, dei sentimenti. Quel luogo dove ancora resiste fermamente ed è celato il senso di appartenenza ad una comunità viva, positiva e dinamica. Dalla sera all’alba, passando attraverso una notte indimenticabile, l’allegra atmosfera di festa coinvolgerà commercianti ed operatori turistici, con negozi, bar e ristoranti aperti tutta la notte, rigorosamente “vestiti” di rosa, così come i principali monumenti della cittadina. Gli artisti di strada per le vie della città e le band locali di giovani musicisti, contribuiranno a rendere pirotecnica l’atmosfera di festa, arricchita dal sound in piazza del Dj di Radionorba, Marco Guacci. Addobbi, luci, palloncini, magliette, cappellini, parrucche ed ogni accessorio possibile: per diventare protagonisti dell’evento va bene tutto, purché sia rosa