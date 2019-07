Dal blog al libro: le "Cronache e cronachette" di Ceglie in un annuario

CEGLIE MESSAPICA - Sarà presentato mercoledì 24 luglio alle ore 20, in collaborazione con i ragazzi dell’associazione “MittAffett”, il nuovo libro di Stefano Menga, Annuario di “Cronache e cronachette”. La veranda superiore del “Condominio Commerciale” della città ( ex Piazza Coperta) accoglierà la nuova iniziativa editoriale dell’autore di Ceglie Messapica che, da quattro anni, risiede stabilmente a Novedrate (Como) per motivi lavorativi.

Stefano Menga dopo aver pubblicato un libro a Novedrate dal titolo “5 Fratelli una sola storia”, è ritornato nella sua terra per riproporre l’ormai noto Annuario con tutte le notizie, i fatti e le curiosità che hanno caratterizzato la città di Ceglie Messapica nel 2018.

L’iniziativa culturale è patrocinata dall’amministrazione comunale di Ceglie Messapica e vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e della comunità cegliese. Alla presentazione dell’annuario interverranno il sindaco Luigi Caroli, l’assessore alla Cultura Antonello Laveneziana, il presidente dell’associazione locale Unitre, Pietro Maggiore, i ragazzi dell’associazione “MittAffett” e l’autore Stefano Menga. La serata sarà presentata e moderata dal giornalista di Brindisireport.it Gianluca Greco.

Stefano Menga è ideatore, oltre che del Blog “Cronache e cronachette di Ceglie Messapica”, che dall’annata 2011 si trasforma ogni anno in Annuario, anche del blog “Novedrate e dintorni”. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni: “Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla vita e sulla chiesa di San Lorenzo da Brindisi”, “Cronaca di un atto d’amore” dedicato al carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, “Novedrate… attraverso i tuoi occhi” dedicato al compianto Sindaco di Novedrate Maurizio Barni, “La Speranza di vivere” dedicato alla memoria dell’avvocato Pietro Allegretti e “5 Fratelli una sola storia” dedicato ai primi cinquant’anni di attività della azienda “Lattonedil”.

