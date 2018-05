Cellino in bicicletta alla 27esima edizione del memoriale "Armando Brigante"

CELLINO SAN MARCO - È giunto alla 27esima edizione il memorial "Armando Brigante" che invita tutti i cellinesi ad inforcare le proprie bici per la tradizionale biciclettata. Domenica 20 maggio a partire dalle 9,00 e fino alle 12,00 sipotranno perfezionare le iscrizioni prima della partenza prevista per le 16 da piazza Padre Pio. Il rientro è previsto per le 18,30 in piazza Aldo Moro. Un appuntamento con la comunità al quale potranno partecipare cittadini di ogni età. Le attività locali offriranno il ristoro