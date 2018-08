Cibo e musica popolare a Latiano per la prima edizione di “Tipico e pizzica”

LATIANO - Nasce la prima edizione di "Tipico e pizzica" evento che si svolgerà il 24 agosto dalle ore 21:00 presso la Piazza Umberto I di Latiano.

La serata è stata organizzata e fortemente voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con associazioni ed attività commerciali del paese. Con lo scopo di valorizzare i prodotti locali e la musica popolare nel segno della conservazione delle tradizioni, fondamentali le presenze di gruppi musicali dedicati come "Jonica Popolare Project" e "Ronda di pizzica" con artisti che si esibiranno in giro per la piazza. Non mancheranno le specialità culinarie tipiche del territorio e fiumi di buon vino per tutti gli avventori.