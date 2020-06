Cinque etichette Tenuta La Spada: serata di degustazioni al Barrique

BRINDISI - L’azienda vitivinicola Tenute Lu Spada, in collaborazione con il Wine bar Barrique di Brindisi, organizza una serata di degustazione di cinque etichette della sua collezione.

È una buona occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e per approfondire la conoscenza dei vini del territorio di Brindisi attraverso una degustazione guidata dal sommelier e Degustatore Ufficiale AIS Alessandro Valentini e l’abbinamento di piatti della tradizione.

L’appuntamento è per Mercoledì 24 Giugno sotto i portici di via Rubini a partire dalle ore 19:00.

La prenotazione è obbligatoria ed i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 340/8034639