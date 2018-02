“Cioccolato in Maschera” torna a Fasanolandia

FASANO - Fasanolandia, il Parco Divertimenti annesso allo Zoo Safari di Fasano, apre l’anno 2018 con la seconda edizione di un evento davvero speciale: “Cioccolato in Maschera”.

“Cioccolato in Maschera” è un progetto poliedrico per grandi e bambini in programma da sabato 10 a martedì 13 febbraio 2018 dalle ore 10:00 alle 17:00. Nell’ambito dell’evento, sarà possibile passeggiare tra “Maschere di Cioccolato”, manufatti in cioccolato realizzati dai Maestri Cioccolatieri provenienti dalla Chef & Chef Accademy.

“Cioccolato in maschera” è anche “Mash Cream”, una performance spettacolare dedicata all’esclusiva tecnica per preparare un particolare gelato, esperienza che trascinerà i presenti in un susseguirsi di sorprese gustose ed esilaranti. Durante la Festa del Cioccolato, saranno attive anche le attrazioni del Parco Divertimenti, per grandi e piccini. Il programma è ampio e interessante, e prevede lo spettacolo “Chocolat Factory” Musical, lo spettacolo Cinema 4D, la riproduzione della Fabbrica del Cioccolato, lo “Chocolat Show Cooking” con Maestri Cioccolatieri da tutta Italia, street food, enogastronomia e animazione.

Il costo d’ingresso è di euro 10,00 a persona, o di euro 7,00 a persona in caso di gruppi di almeno 29 persone paganti organizzati in autobus. Il biglietto prevede 6 attrazioni a scelta fra le giostre di Fasanolandia, gli spettacoli a tema, mostre e musei. I bimbi da 4 a 10 anni di età e fino al 1.40 mt di altezza usufruiscono di ingresso gratuito a FasanoLandia se si presentano vestiti in maschera.

Nelle stesse date, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 resta aperto anche lo Zoo Safari, con la possibilità per i visitatori di poter accedere con lo stesso biglietto a Fasanolandia per la Festa del Cioccolato. Il costo d’ingresso in questo caso è di euro 24,00 per gli adulti e di euro 20,00 per i bambini dai 4 ai 10 anni e dal metro al metro e quaranta di altezza; euro 18,00 a persona per i gruppi organizzati in autobus.

All’interno sarà anche possibile usufruire di ulteriori attrazioni acquistando le tessere di Fasanolandia da euro 10,00 per 6 giostre a scelta. Nell’area Fasanolandia sono presenti diversi punti ristoro quali: il bar/fast food/creperia/gelateria “Fiesta”, il bar “Piccola Oasi”, il bar “Savana”, il Self Service “Safari”, il ristorante “Masseria Pedali” e tanta gastronomia dolciaria a tema. Come sempre è possibile effettuare pacchetti con pernottamento al Park Hotel Sant’Elia, di fronte allo Zoosafari, da prenotare telefonando allo 080/4413961 o scrivendo a info@parkhotelsantelia.it

Per informazioni sull’evento: telefono 080.4414455 - email gruppi@zoosafari.it - sito web : www.zoosafari.it - pagina Facebook “Zoosafari Fasano | Pagina Ufficiale”.