Cisternino Street Carneval edizione dedicata ai Clown

CISTERNINO - È tutto pronto per il Cisternino Street Carnival – Clown Edition, la grande festa all’insegna della musica e dell’arte circense che invaderà la suggestiva cittadina della Valle d’Itria nelle giornate del 23 e 24 febbraio 2019.

Quattro postazioni, dislocate in punti diversi del centro storico, diventeranno angoli di palcoscenico a cielo aperto che lasceranno spazio ad artisti dal talento straordinario. Palline, clave, sciabole e cappelli volteggeranno per aria nello spettacolo del Circo Dis-tratto, in cui numeri di equilibrismo e giocoleria si

alterneranno a gag esilaranti. Sulla stessa linea d’onda sarà lo show Quasimusicale offerto da Stefano Bitetto, alias Mr. Santini: un’autentica e armoniosa miscela di musica, sketch e giochi circensi riuscirà a tenere alta l’attenzione del pubblico. Non sarà da meno Yari Croce, artista a tutto tondo che gioca sempre le carte giuste

per coinvolgere la gente, in un concentrato di magia, mimo e giocoleria ad alti livelli.

Humor eccentrico, abilità stravaganti e una costante sfida al pericolo sono, invece, i tratti salienti dello spettacolo “Errando si impara”, frutto di numerosi viaggi intorno al mondo. Errare è, non a caso, la parola chiave in cui è racchiuso il concetto di sbagliare, ma anche quello di viaggiare e conoscere nuove culture.

I due personaggi avranno a disposizione solo 30 minuti per mostrare il legame tra l'errore e la voglia di riprovare, perché, talvolta, è la perseveranza che trasforma in realtà ciò che crediamo impossibile.

Musica e intrattenimento saranno nelle mani della Funny Funky Street Band, gruppo decisamente fuori dagli schemi, che, attraverso coreografie strabilianti e un’alchimia di culture musicali differenti, fanno dell’originalità il loro marchio di fabbrica.

A completare le giornate, clown itineranti, Ballon art con il clown Soldino, trucca bimbi, una zona handmade su Corso Umberto e l’immancabile Area Food: un vero tripudio di profumi e sapori inebrierà piazza Marconi,

dove si potranno degustare specialità tipiche locali come l’ottima carne, chips, la rinomata cazzatedda cegliese, panzerotti e, ancora, dolci strepitosi tra cui crepes e le tette delle monache. Il tutto accompagnato da fiumi di birra e vino rigorosamente artigianale.

Cisternino Street Carnival – Clown Edition è un evento patrocinato dal Comune di Cisternino, che chiamerà a raccolta l’intera cittadinanza, operatori e commercianti, per garantire uno spettacolo all’altezza delle aspettative da parte delle centinaia di visitatori previsti.

L’organizzazione invita calorosamente grandi e piccoli a partecipare all’evento in costume carnevalesco o ad indossare accessori di vario genere, come cappelli, occhiali grandi o nasi da clown, per immergersi pienamente nell’atmosfera gioiosa della festa più colorata dell’anno.