“Club 27”: Ippolito Chiarello in scena al Poli Officine Culturali di San Pancrazio

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Prosegue la rassegna teatrale “Storie di uomini, di musica e di vento”, a cura di Meridiani Perduti Teatro, presso le Poli Officine Culturali di San Pancrazio Salentino, realtà nata nel dicembre 2019 come Community Library e punto di riferimento e di ritrovo per la promozione della cultura e dell'informazione sul territorio.

Domenica 19 gennaio, alle ore 18.00, in scena “Club 27”, spettacolo nato da un progetto di Ippolito Chiarello, attore, agitatore culturale, provocatore sociale ed esponente del barbonaggio teatrale.

Nei panni di un dj notturno, Chiarello riporta in vita i miti del Club 27, attraverso la loro musica, le parole, le suggestioni di una notte molto rock, senza tempo e senza spazio, in cui protagonista è il teatro e il suo pubblico. Racconti, dediche, canzoni, tutto intrecciato e soprattutto intriso delle storie delle star scomparse all'età di 27 anni: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnson, Amy Winehouse e molti altri saranno gli artisti protagonisti di queste storie, portate in scena con i testi di Francesco Niccolini e la regia di Michelangelo Campanale.

Costo del biglietto: 6 €

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 10 anni.

Prenotazioni al numero 3498068905

Per maggiori dettagli consultare il seguente link: https://www.facebook.com/events/610624509751324/