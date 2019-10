“Come in una valigia” di Rosaria Carrozzo: presentazione

BRINDISI - Venerdì 25 ottobre, alle ore 18.30, presso la Feltrinelli point Brindisi in corso Umberto I n. 113, si terrà la presentazione del libro autobiografico “Come in una valigia” della professoressa Rosaria Carrozzo, docente di Lingua e Letteratura straniera presso il Liceo “E. Palumbo” di Brindisi. Attraverso un viaggio nei propri ricordi d’infanzia, raccontati come tante istantanee di vita familiare e recuperati come da una valigia, il racconto autobiografico dei suoi primi quindici anni ricostruisce uno spaccato degli usi e costumi della Mesagne fine anni ‘50 e ’60.