Concerto con l’orchestra da Camera "Nino Rota" - coro polifonico "Sincopatici"

BRINDISI - Giovedì 19 dicembre, ore 20.00, nell'ex Convento Santa Chiara si terrà il concerto dal titolo "Classical Music and Christmas Carols", proposto dalla rassegna "BrindisiClassica" per gli Auguri di Buon Natale e per la cerimonia di premiazione degli Istituti Scolastici partecipanti al progetto educativo e competitivo "Educazione all'ascolto della musica dal vivo", svolto con il sostegno dell'ENEL in favore del territorio.

In scena l'Orchestra da Camera Pugliese "Nino Rota", il Coro Polifonico "Sincopatici" di Mesagne, il soprano Marcella Diviggiano, il pianista e direttore del coro Federico Dell'Olivo e i flautisti Francesca Salvemini e Angelo Ragno, che si esibiranno sotto la direzione del noto Direttore d'orchestra polacco Bartosz Żurakowski.

In programma un originale accostamento di brani classici e canti natalizi. In apertura la Serenata in mi minore op. 20 di Elgar, contraddistinta da un cordiale e affettuoso lirismo; seguono il celebre Concerto in sol maggiore G. 1077 per due flauti e orchestra di Cimarosa e, due pezzi significativi della letteratura musicale polacca del secolo scorso: "Old Polish Suite" di Andrzej Panufink e "Polonaise" di Romuald Twardowski. Nella seconda parte le Carols natalizie: "We wish you a Merry Christmas" (traditional), "Ave Maria" di Gomez, "Jesu, Joy of Man's Desiring" di Bach e "O Holy Night" di Adam, che impegneranno variamente l'orchestra, il coro e i solisti.

L'Orchestra d'Archi "Nino Rota" è composta da giovani talenti pugliesi,tutti brillantemente diplomati e vincitori di importanti concorsi musicali, che vantano collaborazioni con note orchestre italiane ed europee: Francesca Palmisano, Miriam Campobasso, Egidio Pulli e Serena Russo (violini primi); Delia A. La Gala, Domenica Bozza, Elisabetta Palmiotti e Giuseppe A. Palmiotti (violini secondi); Umberto V. Bozza e Dario Cappiello (viole), Giuseppe Grassi e Mirko Sciambarruto (violoncelli), Daniele De Pascalis (contrabbasso).

Il Coro Polifonico "Sincopatici" di Mesagne nasce nel 2016 per iniziativa dal pianista Federico Dell'Olivo e si consolida grazie all’amore per la musica, congiunto all'intento di favorire la crescita culturale del territorio con la preparazione e la diffusione di un repertorio che spazia dalla polifonia sacra al musical e alla musica moderna. Il gruppo vanta già numerose e importanti esibizioni e unanimi consensi in ambito regionale.

Bartosz Zurakowsky, considerato dalla critica tra i più notevoli direttori della sua generazione, si è esibito in tutto il mondo nei più importanti luoghi della musica, quali la Carnegie Hall di New York, la Sala São Paulo di San Paolo, il Grand Teatro Nationale a Lima, il Palacio de Bellas Artes a Città del Messico, la Royal Concert Hall di Glasgow e la Lviv Opera House. Vincitore del "Witold Lutosławski International Conducting Contest", è direttore principale della "Sudeten Philharmonic Orchestra" di Wałbrzych e ai vertici di importanti Istituzioni artistiche.

Ingresso € 10,00 - Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it