Concerto dell’Epifania con il chitarrista Vincenzo Guarini

SAN MICHELE SALENTINO - Chiude i festeggiamenti natalizi del Comune di San Michele Salentino, domenica 5 gennaio, alle ore 19,30 presso l’Oratorio Parrocchiale, il “Concerto dell’Epifania”, organizzato dall’Amministrazione Comunale, con la disponibilità della Parrocchia San Michele Arcangelo, che vedrà esibirsi il giovane musicista di San Vito dei Normanni, Vincenzo Guarini.

Ventiquattrenne chitarrista classico, bassista elettrico, diplomato col massimo dei voti presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, Vincenzo Guarini svolge attività concertistica dal biennio 2013-2014 esibendosi in tutta Italia, sia come solista sia in formazioni da camera.

Ha partecipato come allievo effettivo a diverse masterclass di compositori e concertisti riconosciuti a livello internazionale (Leo Brouwer, Dusan Bogdanovic, G. Bandini, L. Tortorelli ecc.).

Ha, inoltre, conseguito dal 2012 ad oggi sei primi premi, di cui quattro assoluti, in Concorsi internazionali di esecuzione strumentale, e due primi premi assoluti in musica da camera con la formazione in ottetto di chitarre.

Vincenzo Guarini proporrà un’accurata ed articolata selezione di brani musicali: J. S. Bach (Preludio, Gavotte en Rondeau - dalla suite per liuto BWV 995), F. Sor ( Sonata n°1 op. 14 - Gran solo, Ed. Meissoner 1825), A. Barrios Mangore (Vals op.8 n°3-4, Estudio de concierto n°1), Manuel M. Ponce (Sonata clàsica - Om. a F. Sor) e J. W. Duarte ( Sonatina Lirica - Om. a M. Castelnuovo-Tedesco).

Un grande momento di elevato virtuosismo musicale, quindi, che, di sicuro, sarà apprezzato e che sottolinea l’impegno e la dedizione di tutti nel voler chiudere nel migliore dei modi le festività. L’ingresso è libero e gratuito.