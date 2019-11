Comiconcerto “Let’s Talk About Sex” della Dual Band

BRINDISI - Per la XXXV stagione concertistica "BrindisiClassica", domenica 10 novembre alle 11.00 va in scena a Brindisi nell'auditorium dell'Istituto Alberghiero "S. Pertini" il comiconcerto "Let's talk about sex!", della compagnia teatrale "La Dual Band" di Milano. Sul podio quattro eccellenti cantattori: Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani e Lucrezia Piazzolla; al pianoforte la giovanissima Federica Zoppis.

Lo spettacolo "Let's talk about sex", definito "..... un piccolo, intelligente gioiellino. Una sorta di pastiche, colto ma non presuntuoso, divertente e divertito ...." (Lucio Leone), è una storia ragionata e cantata sull’amore, che racconta l’evoluzione dell'erotismo e dell'attrazione nel corso dei secoli. Una conferenza scherzosa sulle teorie evoluzionista, creazionista, platonica; un excursus ironico dall’amore medievale casto a quello shakespeariano; e poi il Settecento libertino e l’Ottocento represso fino al Novecento, secolo psicoanalitico, psicolabile e psichedelico, per approdare a un oggi, dove la risata diventa presidio del buon senso, della logica e della tolleranza.

"La Dual Band" è una sorta di collettivo formatosi attorno ai suoi fondatori: Mario Borciani, pianista e compositore, e Anna Zapparoli, attrice, regista e drammaturga. Si chiama così per la sua origine, perché comprende sia musicisti sia attori, perché la metà di questi ultimi sono madrelingua inglese e perché tutti sono bilingui.

Con più di trenta spettacoli al suo attivo e con un comitato direttivo ampiamente under 35, "La Dual Band" recita correntemente in tre lingue (italiano, inglese e francese) a Milano, Roma, Londra, Avignone, Parigi, Firenze, Edimburgo, Trieste, e in tournée in Italia, Francia e Gran Bretagna.

Ingresso € 10,00 - Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it