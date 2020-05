Concerto per la Pace in videoconferenza

Sarà trasmesso in videoconferenza, mercoledì 27 maggio alle 15.30, il concerto organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio con la partecipazione dei Orchestre, Direttori, Maestri, Dirigenti Scolastici, Docenti e Studenti degli Istituti di Brindisi Liceo "Palumbo" - Liceo "Fermi - Monticelli" - IISS "Majorana" - Ist. Tec. Nautico "Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi".

Programma: 1. Orchestra Erasmus - Direttore Elio Orciuolo 2. Orchestra di fiati del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli - Direttori Caterina Santoro e Miriam Goffredo 3. Orchestra AYSO - Direttore Teresa Satalino 4. Ensemble strumentale del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, coordinata dal compositore Gabriele Cavallo In collaborazione con la Dott.ssa Laura Troisi, Segretario Generale dell’Accademia Mondiale della Poesia di Verona Gino Manfredi, (attore e doppiatore RAI), declama “Sophoclean” poesia inedita per la pace di Séamus Heaney, Premio Nobel irlandese (1995). Con la colonna sonora del film “The mission” di Ennio Morricone, la Presidente del Club Rotary di Brindisi Valesio Silvana Libardo, al pianoforte, in duo con Francesca Salvemini, al flauto, saluta e ringrazia di cuore tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento teso all’auspicio della Pace, della Solidarietà e della Speranza in tutto il mondo. Evento organizzato con la collaborazione di THCS - Telemedicine for Health Care Solutions.

L'evento può essere seguito dal link https://youtu.be/3xn9X7KBcuI