Concerto per clarinetto e pianoforte con il duo Paci - Vratonjic

BRINDISI - Giovedì 20 febbraio 2020 (ore 20.00) Federico Paci al clarinetto e Tatiana Vratonjic al pianoforte si esibiscono a Brindisi nel Salone di rappresentanza della Provincia, come da cartellone della XXXV stagione concertistica "BrindisiClassica", organizzata dall'Associazione Musicale "Nino Rota" sotto l'egida del MiBACT e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Brindisi.

Nella prima parte il programma prevede i Tre Pezzi Fantastici op. 73 di Schumann, tipico esempio di musica intrattenimento, composto nel 1849 a Dresda con la complicità degli amici dell’orchestra locale, e la Sonata op. 120 n. 1 di Brahms, eseguita la prima volta nel 1895 in un salotto privato con il dedicatario, Richard von Mühlfeld, al clarinetto e lo stesso Brahms al pianoforte. Nella seconda parte, l'Histoire du Tango di Piazzolla, in quattro movimenti, che ripercorrere la storia e l'evoluzione del tango dalle origini all'intreccio con la musica dei nostri giorni.

Federico Paci ha partecipato ai più importanti Festivals europei e ha tenuto concerti in ogni parte d'Europa. Ha collaborato con musicisti come Morricone, Donatoni, Manzoni, Clementi, Solbiati, Sciarrino, eseguendo opere in prima assoluta, molte delle quali a Lui dedicate, e realizzando incisioni per importanti etichette discografiche. Molto impegnato anche come direttore d’orchestra, Federico Paci è direttore artistico di diversi festival e, dal 2014, Direttore dell’Istituto Statale Superiore Studi Musicali “G. Braga”di Teramo.

Tatjana Vratonjic, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio "S. Cecilia" di Roma, nel 1991 ha compiuto il perfezionamento all’École Normale Supérieure di Parigi. È stata vincitrice del primo premio assoluto in molti concorsi pianistici internazionali. Si esibisce regolarmente in Italia e all'estero sin dall'età di 18 anni sia in recital solistici, sia con orchestra, collaborando spesso con importanti direttori. E' Presidente dell’associazione “Amadeus” di Teramo e docente al Conservatorio “G. Braga” della stessa città.