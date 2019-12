Il Trio Sudestino in concerto inaugura la stagione teatrale

OSTUNI - Si inaugura giovedì 12 dicembre la stagione teatrale 2019_2020 del Comune di Ostuni realizzata nello SlowCinema in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Ad inaugurarla ci sarà il Trio Sudestino in concerto: tre eccellenze del panorama italiano sui propri strumenti, rispettivamente Vince Abbracciante alla fisarmonica, Giorgio Vendola al contrabbasso, Fabio Accardi alla batteria. I tre, con in comune l’amore per la musica brasiliana, presentano una serie di loro composizioni in

pieno stile e spirito brasileiro, dando estrema importanza all’emozione musicale sfruttando al massimo il ritmo, la melodia e l’improvvisazione, oltre ad un intenso interplay frutto di molti anni di collaborazioni comuni. Non mancano incursioni e rielaborazioni di brani celebri di Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Chico Buarque e altri. Il nome del gruppo è un chiaro omaggio alla musica nordestina, loro sudestini pugliesi purosangue.

La stagione proseguirà poi con L’Universo è un materasso con Flavio Albanese il 29 gennaio; Musiche dal mondo con Paola Arnesano, voce, e Mario Rosini, voce e pianoforte, il 7 febbraio; Letizia va alla guerra – la suora, la sposa e la puttana con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo il 13 febbraio; Mirko Signorile e Raffaele Casarano il 25 febbraio con D’Amour; Lenòr con Nunzia Antonino il 4 marzo; Digiunando davanti al mare, un progetto di Giuseppe Semeraro dedicato a Danilo Dolci in programma il 13 marzo e, infine, il 2 aprile Roberto Ottaviano e Nando Di Modugno con Pinturas Duo in concerto.