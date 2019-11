Concerto per flauto e organo con Francesca Salvemini e Graziano Semeraro

BRINDISI - Martedì 5 novembre (ore 20.00), nella chiesa di San Vito Martire a Brindisi, Francesca Salvemini al flauto e Graziano Semeraro all'organo sono protagonisti di un originale e coinvolgente concerto per flauto e organo, con un programma rappresentativo della letteratura in epoca tardo-romantica e moderna.

Il concerto inizia con Elegie op. 160 di Franz Lachner; a seguire il dolce Andante religioso op. 6 di Hans Hiller, il Laus Deo di Theodore Dubois (per organo solo), l'Adagio pour violon et orgue di André Caplet, la Fantasia in do maggiore di Johann Ludwig Krebs, l'Adagio di Giuseppe Manzino, Carillon de Westminster di Louis Vierne (per organo solo), Recueillement di Noël Gallon e, in chiusura, il dittico Siciliana e Giga di Marco Enrico Bossi.

I due musicisti, entrambi con esperienze concertistiche di rilievo internazionale, si sono recentemente incontrati da docenti nel Conservatorio di Monopoli e, accomunati dalla predilezione per la musica da camera, hanno intrapreso un percorso di collaborazione rivolto valorizzare e diffondere il repertorio per flauto e organo. Francesca Salvemini, figlia d’arte, è apprezzata per l’innata musicalità, per l'espressività e per il suono generoso ed emozionante. Si è esibita in ogni parte del mondo nei più importanti luoghi della Musica e con orchestre quali: I Solisti Veneti, I Solisti Aquilani, I Solisti di Madrid, la State Orchestra of Moscow, Orchestre Filarmoniche di Ploiesti e Bacau, Izmir e Delvet Sinfoni Orkestrasi, Philarmonica di Stato del Messico, Sinfonica di Opole in Polonia e altre. Graziano Semeraro è organista, compositore, clavicembalista e pianista. Da più di trent’anni s'impegna nella riscoperta e valorizzazione dell’organo e della musica organistica in Terra di Brindisi. All’attività concertistica, svolta con successo in Italia e all’estero, affianca un'appassionata e feconda ricerca musicologica. Numerose e molto apprezzate dalla critica le sue pubblicazioni, le ricostruzioni di manoscritti e le incisioni.

Ingresso € 10,00 - Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it