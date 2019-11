Convegno sui servizi sociosanitari e diritto alla salute per soggetti stranieri

BRINDISI - Nell'ottica della promozione di una nuova e più adeguata cultura professionale sensibile ai cambiamenti sociali e dedicata a tutte le categorie di utenti, il convegno intende trattare temi relativi all'accesso ai servizi sociosanitari da parte dei soggetti stranieri, sviluppando una riflessione che, a partire dallo stato dell'arte dei servizi e delle norme vigenti, possa promuovere una metodologia di presa in carico inclusiva, egualitaria e comprensiva della domanda di salute dei soggetti stranieri. L’evento formativo intende promuovere un approccio multidisciplinare e una visione integrata.

Il convegno si inserisce tra le azioni del F.A.R.I., progetto finanziato a valere su fondo PON Legalità 2014/20120, realizzato dalle ASL di Taranto (ente capofila), Lecce, Brindisi e dall'associazione di promozione sociale Camera a Sud

Per iscrizioni inviare mail a associazionecameraasud@gmail.com

con oggetto ISCRIZIONE CONVEGNO FARI BRINDISI inserendo nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono.



Per info cell 349 5772577 - 349 3407651



Il progetto F.A.R.I., acronimo di Formare Assistere Rispondere Includere, prevede azioni mirate di tutela della salute dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e degli stranieri in generale presenti nel territorio regionale in condizione di vulnerabilità, sviluppando specifici e coerenti programmi di assistenza, consulenza, formazione in itinere e a lungo termine, nonché il rafforzamento delle diverse competenze del sistema sanitario regionale, in particolare nelle tre province di Taranto, Lecce e Brindisi.

Il convegno, organizzato nell’ambito del Progetto F.A.R.I. è dedicato ad assistenti sociali, sociologi, psicologi, pedagogisti, operatori sociali, studenti e altro ed è in corso di accreditamento per assistenti sociali presso l'Ordine della Regione Puglia.

Programma:

8:30 Registrazione partecipanti



9:00-9:10 Presentazione del Progetto FARI, Dott Matteo Pagliara

Responsabile Progetto FARI - APS Camera a Sud



9:10-9:45 Saluti istituzionali

Dott. Giuseppe Pasqualone, Direttore Generale ASL Brindisi

Dott.ssa Giuseppina Scarano, Responsabile Area Gestione Servizi Socio-Sanitari e Ufficio Comunicazione ASL Brindisi, Dott.ssa Adriana Canuto, Responsabile PUA Mesagne e Referente Progetto FARI ASL Brindisi



9:45-10:00 Introduzione al convegno e conduzione

Dr.ssa Chiara Marangio psicoterapeuta, Responsabile Area Formazione Progetto FARI per APS Camera A Sud



10:00-11:00 La tutela delle persone richiedenti asilo e rifugiate portatrici di esigenze particolari

Dott.ssa @Carmen Rosa, UNHCR Italia



11:00-11:30 Pausa



11:30-12:30 Ippocrate... migrante: i professionisti del sociale e i sistemi sanitari

Dott.ssa @Patrizia Marzo, Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia



12:30-13:00 Salute e Cooperazione Internazionale: Nuove Frontiere Professionali di Servizio Sociale nell’Esperienza in Terra d’Africa di Un Assistente Sociale

Dott @Antonio Brascia, Assistente Sociale



13:00 Discussione e pausa



14:15-15:15 Donne migranti e salute globale: tutto quello che non si dice

Dott.ssa @Erminia Rizzi, ASGI



15:15-16:00 Discussione aperta e chiusura lavori