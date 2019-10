Convegno sulle bellezze dell’Universo a cura dell’Unitre di Ostuni

OSTUNI - “Le meraviglie dell’Universo: dal big bang ai buchi neri” è il tema dell’incontro che l’Università delle Tre Età di Ostuni organizza per venerdì 25 ottobre, con inizio alle ore 17.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore ‘ Monnet – Pantanelli ‘ ( ex Ragioneria ) in via D. Silletti , 1.

Relatore il Prof. Francesco Dell’Atti, dirigente scolastico - astronomo, che, introducendo il corso di Astronomia, parlerà del lungo cammino e della grande fatica che l’astrofisica, con l’aiuto delle altre discipline scientifiche, ha compiuto nel corso dei secoli per dare risposte agli enigmi ma anche allo stupore con cui l’umanità ha guardato ( e continua a guardare ) allo spettacolo dell’Universo con i suoi misteri e con le sue meraviglie .

In particolare l’attenzione sarà portata al diverso approccio con cui gli scienziati di una volta, a partire da Galileo e da Newton, indagavano gli enigmi essendo contemporaneamente matematici, fisici, teorici e sperimentatori, rispetto a quello con cui oggi il mondo scientifico osserva ed interpreta i fatti avvalendosi dell’apporto di tanti studiosi proprio perché la vastità e la complessità della conoscenza umana richiede strumenti sempre più raffinati.

Sicuramente Einstein è un nome che tutti conosciamo come pilastro nella storia della fisica e nella conoscenza del cosmo e nella cultura popolare, ma non meno importante, e anzi più produttivo e conclusivo, è quello di Stephen Hawking, un grandissimo scienziato contemporaneo scomparso lo scorso anno.

Tra l’altro l’incontro rappresenta un ottimo viatico per quanti domenica 27 ottobre parteciperanno ad una visita al Planetario di Bari organizzata sempre dall’Unitre di Ostuni per un viaggio tra le stelle ricco di suggestioni e di effetti speciali.