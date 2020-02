Conversazioni sul femminismo all’associazione “Di Vittorio”

MESAGNE - Venerdì 21 febbraio alle 18 nei locali dell'associazione "Di Vittorio" si conversa sul femminismo. Nel 1946 le donne non potevano votare. Nel 1963 non potevano essere magistrati e nel 1975 avevano ancora un “capo famiglia”. Nel 1981 all’uomo che uccideva una donna la legge riconosceva le attenuanti.Nel 1996 lo stupro offendeva la morale e non la persona.

Quando finalmente sembrava che delle lotte femministe non ci fosse più bisogno, ha iniziato a serpeggiare lenta e silenziosa una nuova forma di maschilismo. La lotta delle donne è oggi più difficile perché molti Diritti sono stati riconosciuti dal Legislatore, ma non sono poi cambiati nel profondo la cultura della società ed il comune sentire nei loro confronti.

In questo delicato periodo storico è stato ideato da Simona Cleopazzo per Collettiva il progetto <<Dalla stanza tutta per se’ al mondo - Conversazioni sul femminismo>>, un percorso di lettura al femminile che Simona offre per riflettere - condividere - resistere.