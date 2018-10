"D'ä mē Riva - Il mediterraneo di De André" sbarca alla chiesa di San Giustino

BRINDISI – Sarà presentato venerdì 5 ottobre alle 19,30 presso al chiesa di San Giustino al rione Bozzano, lo spettacolo gratuito tratto dall'omonimo libro di Andrea Martina. Con l’accompagnamento musicale di Giuseppe Fiorante, i due artisti percorreranno un viaggio nel mare creativo di Fabrizio De André che parte dalla sua crisi artistica del '77, passa dal sequestro in Sardegna e arriva al 1984, anno in cui pubblica insieme a Mauro Pagani il suo capolavoro "Crêuza de mä".

Un universo che abbraccia generi e stili diversi, riuscendo ad unire musica d'autore a dialetti mediterranei, passando anche da artisti come Pino Daniele e Domenico Modugno.



L'OPERA:

Nel 1984 Fabrizio De André sorprese critici e appassionati con la pubblicazione di Crêuza de Mä, un disco cantato interamente in dialetto genovese. Un’esigenza più che un’ispirazione, combinata a meraviglia dall’incontro tra il cantautore genovese e Mauro Pagani (arrangiatore e polistrumentista) che, dopo aver interrotto la sua collaborazione con la PFM verso la metà degli anni ’70, era impegnato da diverso tempo in una lunga ricerca sugli strumenti e le sonorità mediterranee.



Lo spettacolo farà parte del programma di eventi organizzati dalla parrocchia per festeggiare San Giustino de Jacobis



Appuntamento a venerdì 5 ottobre, ore 19.30, al rione Bozzano di Brindisi presso la Chiesa di San Giustino in via Gran Bretagna, 32

L'evento è gratuito e aperto a tutti.