Due film imperdibili al teatro comunale di Mesagne

MESAGNE - Sabato 21 e domenica 22 dicembre al Teatro comunale di Mesagne alle ore 17 e alle 18.45 il film "Il primo natale" di Regia di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, alle ore 20.30 il film "Star Wars- L'ascesa di Skywalker" regia di J.J. Abrams

"Il primo natale"

Salvo è un ladro di arte sacra che si professa ateo. Padre Valentino invece crede fortemente nella preghiera e... nel presepe. Quando il primo tenta il furto della preziosa statua del bambino Gesù e il secondo lo scopre, l'inseguimento ha come esito un salto temporale. I due si ritrovano nella Palestina dell'anno zero dove Gesù sta per nascere.



" Star wars l’ascesa di Skiwalker"

E' il terzo capitolo della trilogia della saga di Guerre Stellari ed è l'episodio finale epico dell'epopea su Skywalker. Un anno dopo gli eventi del precedente film, Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assembramenti ed è per questo che vediamo per la prima volta Finn, Poe e Rey uniti per combattere fianco a fianco. La Resistenza dovrà fare i conti solo con l'oscuro regime e fronteggiare i propri tumulti interni. Dal passato tornano nuove minacce, come Palpatine, il cui trono si erge minaccioso nel trailer circondato dai ghiacci, ma non quale sia la forma dell'Imperatore in questo film.



Le proiezioni sono organizzate da 'Ditta Carmelo Grassi' col patrocinio del Comune di Mesagne. Solo per informazioni contattare il numero 3391338519.