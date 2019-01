Due giornate a Latiano e Brindisi con orti pensili e cucina popolare

A Palazzo Imperiali, giardino laterale, ingresso da via A. Spinelli, Latiano, sabato 12 gennaio – L’orto di tutti: “Nel giardinaggio c’è qualcosa di simile alla presunzione e al piacere della creazione: si può plasmare un pezzetto di terra come si vuole, per l’estate ci si può procurare i frutti, i colori e i profumi che si preferiscono. Si può trasformare una piccola aiola, un paio di metri quadrati di nuda terra, in un mare di colori, in una delizia per gli occhi, in un angolo di paradiso”, sostiene H. Hesse ne “Il Giardino”. In linea con questa riflessione, siamo certi che l’ortoterapia rappresenti un’opportunità di miglioramento del benessere, socializzazione nonché un momento di ricreazione e di inclusione. L’orto di tutti è, infatti, un’attività di ortoterapia ideata con lo scopo di coinvolgere disabili e anziani, attraverso la realizzazione di un orto “costruito” a misura di anziano e di disabile. Le stesse strutture, utili all’attività, permetteranno alle persone con difficoltà motorie di avvicinarsi comodamente con la propria sedia a rotelle ad aiuole ed orti appositamente ideati affinché sia possibile a tutti effettuare lavori di giardinaggio, come semine, trapianti, raccolta ed eliminazione delle erbacce.

La partecipazione all’evento è gratuita. L'evento è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica “G. De Nitto”, il Comune di Latiano e Agricultour.

A Palazzo Granafei Nervegna - Brindisi, domenica 13 gennaio – Appia in Tabula (di e con Tonino Papadia): Pane, magia e rivoluzioni in Terra d’Otranto. Uno spettacolo teatrale cucinato che racconta il cibo attraverso i moti popolari, la poesia e la magia. È un percorso che si snoda dalla tradizione all’innovazione gastronomica. Un viaggio nel tempo che racconterà come è cambiato il significato dell’alimentazione, da elemento necessario alla sussistenza a uno dei più grandi piaceri per l’uomo. Tonino Papadia, attore, cuoco per diletto e grande conoscitore della storia moderna e contemporanea del Salento, si esibirà in uno show cooking e sarà accompagnato dalla musica di Sabrina De Mitri. Alla fine dello spettacolo è prevista una degustazione del piatto raccontato. La cena sarà interamente gluten free!

L'ingresso è libero e gratuito. È consigliata la prenotazione. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Brindisi, l’Info-Point Brindisi e la Società Eliconarte s.n.c.