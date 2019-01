Danze intorno al mondo con il duo pianistico per BrindisiClassica

BRINDISI - Giovedì 7 febbraio 2019 (ore 20.00), nell'ambito della stagione concertistica «BrindisiClassica», è in programma a Brindisi nel Salone della Provincia il concerto dal titolo «Danze intorno al Mondo».

Sul podio il duo pianistico a quattro mani Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, due musicisti di grande sensibilità e con l'esperienza di una rilevante carriera concertistica, che propone brani dal repertorio classico ispirati alla danza.

Nella prima parte del concerto saranno eseguite le Danze norvegesi op. 35 di Edvard Grieg, tratte da una raccolta di canti norvegesi di montagna, e le Danze spagnole op. 12 di Moritz Moszkowski, ricche di esotismo iberico e profumo di mare. Nella seconda parte sono previsti tre brani dalla Suite Lo Schiaccianoci di Pëtr Ciajkovskij (Marcia, Danza della Fata Confetto e Valzer dei Fiori) e, di Maurice Ravel, La Valse, dai temi ispirati ai valzer di Strauss, e la Rapsodia Spagnola, che impiega liberamente i ritmi, le melodie modali e le evoluzioni proprie della musica lirica popolare iberica.

Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese si sono perfezionati alle Scuole di eminenti pianisti, quali M. Afrouz, Ciccolini, Somma e Thiollier; vincitori d'importanti concorsi nazionali e internazionali, vantano una rilevante carriera concertistica da solisti, in duo e con orchestra, sempre con unanimi consensi di pubblico e di critica. Da alcuni anni il duo si dedica alla ricerca di composizioni per duo pianistico dimenticate o poco eseguite. Ciò ha permesso la riscoperta di una pregevole letteratura, rivissuta in importanti esecuzioni concertistiche; tra le più apprezzate si ricordano i Concerti Brandeburghesi di Bach-Reger, l’Albero di Natale di Franz Liszt, il Concerto per pianoforte e orchestra di Carl Czenry e rare pagine di Dvorak, Debussy, Satie, Ravel, Brahms, Schubert, Mendelssohn.

Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese sono titolari di cattedra di Pianoforte principale al Conservatorio ”N. Piccinni” di Bari e Docenti in importanti corsi di perfezionamento pianistico.