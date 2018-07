Eliana Liotta ospite di Librinfaccia

OSTUNI - Martedì 24 luglio alle ore 20, presso l’Hotel Ostuni Palace (C.so Vittorio Emanuele II, 218), quarto appuntamento della rassegna. Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? Perché succede che l’età biologica non coincida con l’età anagrafica? Qual è il segreto per trattenere gli anni dorati del corpo e della mente?

Eliana Liotta racconta come in un romanzo le battaglie tra bene e male che avvengono nel nostro corpo, con i soldati del sistema immunitario ingaggiati in una guerra quotidiana che nessuno immagina di combattere.

L'età non è uguale per tutti (ed. La Nave di Teseo) verrà presentato martedì 24 luglio alle ore 20 presso Hotel Ostuni Palace (C.so Vittorio Emanuele II, 218).

Dialogano con l'autrice: Sabina Rubini (Biologa - Esperta in Sicurezza degli Alimenti e Co-founder StudioABR) e Domenico Bianco (Imprenditore, AD Gruppo Soave e Presidente Consorzio ASI Brindisi)

L'organizzazione assicura la diretta sui propri social.

