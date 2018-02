"Esperienze d’arte" – pittura, scultura, mosaico nell'esposizione di Galleria Casaccia

FRANCAVILLA FONTANA - Galleria Casaccia nella nuova sede di Corso Garibaldi 54, Francavilla Fontana prosegue la vivace stagione espositiva, offrendo un affresco complessivo oltre la realtà locale, espressione di un panorama culturale più vasto.



Espongono Pietro Andriulo, Marisa Carlucci, Pasquale D’Angela, Rosa Lauro, Lino Mariaclaudia, Anna Mascia, Donatella Nicolardi, Antonella Ricchiuti, Giulia Truppi, con la partecipazione dello scultore Andrea Contaldi.



«In questo pullulare di liete ansimazioni, il romanzo frammentato di una realtà profonda e rarefatta, mai tremula o evasiva, che riaggancia la soavità e certi sondabili passaggi e paesaggi nozionistici dell’umanità, mai ibridi o riosservati per un contatto artificiale. ». E.G. Solferino

Che cosa ci si aspetta dagli artisti? Una visione complessa delle cose, che orchestrino il nostro lutto e celebrino l’estasi, Susan Sontag, in una lettera a Kenzaburō Ōe, lo scriveva pensando agli scrittori, a se stessa, ma chi fa dell’arte un mezzo di espressione condivide la stessa esigenza vitale, nel movimento del processo creativo verso lo sviluppo dell’opera finale.

E’ questo il punto d’unione degli artisti esposti, il cui lavoro per studio, qualità e ricerca vuole avvicinare ognuno nella peculiarità del proprio vissuto artistico, il processo creativo che si svolgeva all’interno della bottega dell’artista del Seicento.

Come spiega il Maestro E.G. Solferino, curatore dell’esposizione, compito essenziale di ogni galleria viva è mostrare opere, raccogliere e curare le espressioni artistiche della propria contemporaneità, ricerca e attualità di promozione culturale, comunicazione di senso più profondo a chi esprime e fruisce arte.

Galleria Casaccia – Esperienze d’Arte – Pittura, Scultura, Mosaico

Galleria Casaccia, Corso Garibaldi 54, Francavilla Fontana (Br)

17 febbraio – 24 febbraio 2018

Visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 20.30

