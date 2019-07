Dal classico al pop al jazz e blues: l’estate in musica di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Sarà un’estate all’insegna della grande musica a Francavilla Fontana, con artisti e sonorità di tutti i generi che saranno capaci di coinvolgere anche i palati più esigenti.

Si comincerà sabato 6 luglio dalle 18.00 con l’atteso ritorno di "Francavilla Classica Lab", che trasformerà l’intero centro cittadino in un suggestivo palcoscenico di suoni e note che coloreranno monumenti, piazze e palazzi storici.

Saranno sei le postazioni musicali sparse e nello specifico in prossimità di Castello Imperiali, Corso Umberto I, Via Roma, Piazza Dante, Largo San Marco e Piazzetta San Giovanni.

Domenica 7 Luglio alle 20.00 a Castello Imperiali si terrà il concerto “Voci nei Castelli” promosso dal Coro Parsifal.

Sarà eseguito un repertorio polifonico che traccerà un ponte tra l'epoca antica e contemporanea creando uno spazio culturale senza tempo.

Al termine dell’esibizione seguirà una degustazione di vini della Cantina De Mitri di San Donaci.

Venerdì 19 luglio alle 21.30 in Piazzetta San Marco, nel cuore del centro storico, sarà di scena la grande musica internazionale con Arthur Miles che si esibirà in una tappa del tour “The blues in a way of life”. L’artista statunitense, accompagnato da una band di virtuosi musicisti, delizierà il pubblico con la sua voce accompagnandolo in un viaggio musicale sospeso tra blues, soul e dance music.

Sabato 10 agosto in Piazza Giovanni XXIII alle 21.30 arriverà tutto il talento e il carisma di Matthew Lee, il pianista e cantante innamorato del rock'n'roll.

Un vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Con lui sul palco ci saranno Frank Carrera alla chitarra, Alessandro Infusini al basso e Matteo Pierpaoli alla batteria.

Domenica 11 agosto in Piazza Giovanni XXIII sarà la volta dell’attesissimo concerto dei Negrita con il loro tour per i 25 anni di carriera.

L’evento è a pagamento.

Venerdì 30 agosto, sempre in Piazza Giovanni XXIII, con inizio alle 21.30, sarà protagonista la grande musica di Ennio Morricone con il concerto de La grande Orchestra Italiana.

Da Mission a C’era una volta il west, passando per Nuovo Cinema Paradiso a tanti altri grandi successi, la Grande Orchestra Italiana diretta dal maestro Simone Mezzapesa incanterà il pubblico.

Dal 2 al 9 settembre in arrivo la settimana del jazz che, in un crescendo di eventi, culminerà con la VI Edizione di Francavilla è Jazz.

Tutti i dettagli del Cartellone estivo, con gli appuntamenti cinematografici, teatrali e di intrattenimento per i bambini, saranno resi noti nei prossimi giorni.