Tutti gli appuntamenti dell’estate di San Michele

SAN MICHELE SALENTINO - Proseguono gli eventi del Cartellone estivo “San Michele Estate 2019. Una Stagione di Sinergie”, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni del territorio e la Parrocchia San Michele Arcangelo.

Martedì 30 luglio, terzo appuntamento con la rassegna “Music&Food” organizzata dall’Associazione Esercenti San Michele Salentino. Ad esibirsi sul palco di Piazza Marconi dalle ore 21:00 i VEGA80, la band che farà rivivere le hit, i suoni e le atmosfere del decennio più controverso del '900: i favolosi Anni Ottanta. Un concentrato di disco music che ritma la storia musicale di quel meraviglioso periodo storico. Due ore di spettacolo estremo che riportano indietro al “Tempo delle Mele” e ai ritmi di “Flashdance”, passando dal rock internazionale alle hit che hanno fatto ballare anche l'Italia. Originali, poetici ed efficaci. Membri del gruppo: Axel Gray - batteria, Annaclaudia Calabrese - synth, basso e voce, Mauro Daccico - chitarra e voce, Stefania Morciano - chitarra, synth e voce.

Mercoledì 31 luglio dalle ore 21:00 alle 22:30, Concorso “Che Fichi i lettori Flashbook a San Michele Salentino!” in collaborazione con la libreria “Pensiero Bambino – Mondadori Point” di Ceglie Messapica e con la partecipazione di lettori dilettanti con più di 10 anni d’età.

Le letture verranno giudicate da una commissione. I primi tre classificati in graduatoria vinceranno: il primo classificato 5 albi illustrati; il secondo 3 albi; il terzo 1 albo.

Venerdì 2 agosto alle 21.00 in Piazza Marconi si svolgerà la 1^ edizione del Drink Contest e Flair Competition a cura della Pro Loco San Michele. Le gare avverranno tra due barman che si sfideranno su 3 cocktail della FIB. Verranno valutati: la capacità di miscelare i diversi ingredienti, la capacità di non sprecare gli stessi, il gusto del cocktail e la presentazione dello stesso.

Sabato 3 agosto alle ore 21:00 in Piazza Marconi , sesta edizione di Attacco Poetico con “Le vie del desiderio”. Un evento a metà strada tra passeggiata e festival, un elogio del Desiderio, in tempi in cui si parla della sua perdita, come principio vitale, come anelito alla gioia profonda della vita, una forza irresistibile che ci spinge verso la conoscenza e la bellezza, verso l’Altro. Una notte da desiderantes sotto le stelle, per farlo scorrere come fiume semplice dentro e fra di noi, per vedere come possibile un sogno, pensando di avere il potere di realizzarlo, pur subendo i limiti della realtà, tanto il desiderio sincero e puro del cuore è sempre soddisfatto, come insegna Gandhi.

Domenica 4 agosto, dalle ore 18 in Piazza Marconi e nelle vie limitrofe si svolgerà, infine, la 1^ edizione del Festival di Musica e Danza Popolare “Beddu ci balla”, evento patrocinato dal Comune ed organizzato dall’ Associazione Esercenti di San Michele, che vede alla Direzione Artistica Daniela Mazza, che con passione, dedizione, creatività, energia positiva, sacrificio ha ideato il progetto. Il Festival, oltre al divertimento e al benessere attraverso l'energia della musica tradizionale locale, prevede formazione aperta a tutti. Alle 18:30 l'organettista/etnomusicologo di fama mondiale Massimiliano Morabito terrà un incontro teorico sulla Pizzica Pizzica mediante le sue preziose ricerche sul campo. Alle 19:30 il danzatore, facente parte del corpo di ballo de “La Notte della Taranta” Andrea Caracuta terrà un incontro pratico sul ballo della Pizzica Pizzica del Basso Salento. Alle 21 iniziano i concerti dei gruppi: Beddu ci balla (Musica tradizionale alto/basso Salento), Circolo Mandolinistico (6 mandolinisti guidati da Mario Faggiano), Amaraterra (suoni dal Sud Italia, direttamente da Londra per la prima volta in esclusiva in Italia), Beddu ci balla & Friends (allegra jam session tra gli artisti partecipanti, quelli locali e tutti coloro abbiano uno strumento musicale). Collante di tutto ciò un frizzante presentatore: Max Diele, attore del Mudú e cabarettista.