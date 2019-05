Dalla cultura allo sport gli appuntamenti del weekend a Brindisi

BRINDISI - Per sabato e domenica, 1 e 2 giugno, saranno tanti gli appuntamenti previsti in città. Sabato dalle 9.30 alle 13 “Spiagge pulite” a Parco di Punta Penne e Punta del Serrone; alle ore 17 “Natura ed educazione” a piazza Cairoli; dalle 9.30 alle 22 “Bozzano in festa” a Parco Maniglio; alle ore 21 “Italia-Bulgaria” di boxe a piazza Vittoria.

Domenica dalle 8.30 alle 13 “Giornata nazionale dello sport” a Parco XIX Maggio (Cillarese); dalle 9.30 alle 12.30 inaugurazione mostre all’Archivio di Stato; dalle 10.30 “Festa della Repubblica” in piazza Santa Teresa; dalle ore 11 “Tour Brindisi del ’600” (gratuito) partenza da Palazzo Nervegna; dalle ore 15.30 “Finale Play-off Brindisi-Agropoli” (andata) allo Stadio Fanuzzi; dalle ore 21 “Italia-Bulgaria” di boxe a piazza Vittoria.