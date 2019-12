Eventi natalizi allo 0831 Space dal 13 dicembre all’11 gennaio

BRINDISI - Sta per avere inizio la nuova stagione dello 0831 Teatro di Brindisi. Il direttore artistico Antonio Rollo ha allestito – con la collaborazione del Comune di Brindisi, del Teatro Pubblico Pugliese e della Pro Loco di Brindisi – un cartellone di eventi estremamente ricco e qualificato.

Ben cinque spettacoli sono stati previsti nel periodo natalizio, a conferma di una precisa volontà dello 0831 di contribuire a rendere più bella ed accogliente la città di Brindisi durante il periodo festivo.

Spettacolo inaugurale venerdì 13 dicembre con Enrico Lo Verso (accompagnamento musicale al pianoforte di Francesco Mancarella) che ci farà rivivere le storie d’amore della classicità fra miti ed eroi, dei e leggende.

Venerdì 20 dicembre sarà la volta dell’omaggio a Gabriella Ferri (di Emanuela Gabrieli). Una serata “magica”, con la musica di una donna che è sempre stata “controcorrente” nel suo modo di fare, di vestire, di esprimersi.

Sabato 28 dicembre, invece, lo 0831 Teatro proporrà un omaggio a Lucio Dalla, con Raffaele Casarano al sax e Renzo Rubino a piano e voce. Rubino è un giovane cantautore di Martina Franca, mentre Casarano è un bravissimo sassofonista leccese.

Sabato 4 gennaio sarà la volta del “Tributo a Pino Daniele” da parte della tribute band “Area Medina” che proporrà i brani degli anni d’oro del bluesman napoletano. La data non è casuale, visto che il 4 gennaio ricorre il quinto anniversario della morte di questo “grande” della musica italiana ed a proporre i suoi successi non potevano che esserci i musicisti di Area Medina, la tribute band ufficiale di Pino Daniele che, come è noto, ha suonato con Rino Zurzolo, Joe Amoruso e James Senese, i mitici componenti di quel gruppo che ha fatto impazzire milioni di italiani.

Sabato 11 gennaio si concluderà la parte “natalizia” del cartellone dello 0831 con “Zhoran” (di Giuseppe Ciciriello – musica in scena di Piero Santoro). Lo spettacolo è una narrazione che intreccia racconti, riflessioni filosofiche, ironie e curiosità sulla diversità e sull’uomo. Una rappresentazione sarcastica e divertente che, con leggerezza, ci aiuta a chiederci chi sia l’altro diverso da noi.