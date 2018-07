ExFadda Street Food Festival, prima edizione

SAN VITO DEI NORMANNI - Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio, dalle 19 all’1.30, ExFadda - L'officina del Sapere (Via Brindisi s.n., 72019, San Vito dei Normanni) presenta la prima edizione di ExFadda Street Food Festival. L’ex stabilimento sanvitese, eccellenza nazionale nel recupero a Bene Comune delle strutture produttive in disuso, sarà la cornice della festa, ideata e diretta da Stefano Ciucci, che trasformerà il prato di ExFadda in un itinerario di food truck che dispenseranno i prodotti e le preparazioni della qualità gastronomica italiana e internazionale, mentre ad animare lo spazio del festival ci saranno la musica dal vivo, i dj set, i laboratori e le performance, che comporranno un evento totale capace di stimolare tutti i sensi. Ingresso gratuito, per informazioni 3282437881.

I piatti gourmet in strada, con l’attitudine fusion che mette insieme le cucine dal mondo, la tradizione italiana degli arancini e i cannoli dalla Sicilia, le sfogliatelle napoletane, gli arrosticini abruzzesi e l’originale caciocavallo impiccato fatto con il latte di vacca podolica. Questo il caleidoscopio di gusti che compongono l’offerta di ExFadda Street Food Festival. E ancora, i churros dalla Spagna e dal Portogallo e le pregiate carni venezuelane, la moussaka, il souvlaki e le altre delizie della cucina greca, l’immancabile sushi, ma soprattutto i capisaldi e le novità del repertorio gastronomico pugliese e salentino: i panzerotti baresi, i pezzetti di carne di cavallo e le chips artigianali di Salento Chips, i cui sapori sono ispirati alle suggestioni della natura e dei paesaggi dell’estremo sud del tacco d’Italia.

A dare ritmo agli assaggi, un programma di concerti che predilige i suoni del blues e del funky. Il 27 luglio alle 20, la Cool Blues Band (Gianni Macavero alla batteria, Fabio Mazzotta al basso, Marcello Zappatore alla chitarra, Sergio De Filippi alla tastiera, Luigi Miacola alla tromba, Cosimo Miacola al trombone, Simone Rosato al sax tenore, Marco Calabretti al sax contralto e Gianvito Crusi e Laerte Martella alle voci) suonerà il suo tributo al blues e rhythm & blues, riproponendo fedelmente la musica, le atmosfere e lo show che imposero uno stile, tra gli anni Settanta e Ottanta, culminato con l’uscita del cult movie con l’indimenticabile coppia dei Blues Brothers, composta da John Belushi e Dan Aykroyd.

Il 28 luglio alle 20, ad occupare il main stage sarà Barbablues 3.0, lo spettacolo rockpirotecnico che abbina l’energia della brass section ad una performance di palco divertente e imprevedibile.

Infine, 29 luglio alle 20 chiuderanno la kermesse Ky Kah & The Moonlight Experience, i cui ritmi funky e soul sono trascinati dalla voce di di Ky Kah, già special guest di Valerio Scanu per i duetti live con il cantautore originario de La Maddalena.

E ancora, le performance e i laboratori, tutti a partecipazione gratuita: il 27, 28 e 29 luglio, dalle 17 alle 20, c’è il corso di burlesque condotto da Black Bijou, terza classificata alla Global Competition of Burlesque 2017. Domenica 29, infine, il teatro di ExFadda sarà animato dalle coppie di milongueros, maestri, allievi e amatori, che vorranno allacciarsi al suono delle varietà del tango nel cuore della notte salentina.