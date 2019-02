Il poeta Faber. Poesia e musica di Fabrizio De Andrè

MESAGNE - Venerdì 22 febbraio alle ore 18, nel salone dell'associazione Di Vittorio, in via Castello, 20 a Mesagne, a 20 anni dalla scomparsa del grande artista genovese, nell'ambito della rassegna “poeticando”, i presìdi del libro di Mesagne e l’associazione “G.Di Vittorio” presentano l’appuntamento Poeta Faber. Poesia e musica in Fabrizio De Andrè.



Nel corso della serata si metterà in evidenza l’aspetto poetico della produzione di De Andrè, con particolare riferimento all'album del 1971 “Non al denaro. Non all'amore, né al cielo", in cui Faber si ispirò ai versi dell’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, uscita in Italia grazie a Cesare Pavese per la traduzione di Fernanda Pivano.

A condurre il pubblico in questo viaggio tra versi e musica vi saranno: Maria Rosaria Coppola (letture e riproduzione scenica), Antonio Schiavone e Roberto Bascià (entrambi al mandolino), Fulvio S. DAbramo(mandola), Vito Mannarini (chitarra) ed il cantastorie Gianni Vico.



L’inizio è previsto per le ore 18.00 – ingresso libero c/o la sede dell’associazione “G.Di Vittorio”, via Castello, 20.

per info: www.divittoriomesagne.it, www. presidi.org

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la regione Puglia – assessorato all'industria turistica e culturale, nell'ambito del progetto #weareinpuglia