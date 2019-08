“Festa degli antichi sapori” nuova edizione a San Donaci

SAN DONACI - Martedì 6 agosto, dalle ore 20:30, a San Donaci si riaccendono le luci dell’attesissima Festa degli Antichi Sapori, appuntamento annuale con le eccellenze della gastronomia e dell’enologia territoriali. L’evento voluto dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con il DUC Terre del Negroamaro, patrocinato dalla Camera di Commercio di Brindisi, dall’AIS Puglia, dal GAL Terra dei Messapi, dalla Confesercenti di Brindisi, e sponsorizzato da Gestione Residenze Sanitarie di Carmiano, è un momento in cui la città accoglie turisti e visitatori per raccontarsi attraverso i sapori che più la caratterizzano e che ogni giorno vengono proposti nei ristoranti, nei caffè e nelle cantine locali.

Fra i vicoli del Centro Storico si snoderà un percorso di stand gastronomici, occorrerà munirsi di tickets presso le casse indicate in mappa, per poter degustare ogni sorta di leccornia della cucina locale: pezzetti di cavallo al sugo, pecora alla pignata, trippa, involtini, orecchiette tricolore, arancini al pesto, panini farciti con salumi locali, frittura di paranza, formaggi con miele nostrano e confetture, inoltre una novità di quest’anno saranno lo stand di piatti privi di glutine e lattosio, nonché uno stand interamente dedicato alla frutta. Piazza Pio XII si trasformerà per l’occasione nella “Piazzetta del vino”, uno spazio, allestito a cura dell’AIS, dove saranno ospitati gli stand di 13 cantine, che, con l’ausilio dei sommelier, proporranno degustazioni delle loro migliori produzioni enologiche. Anche i bar del centro parteciperanno alla festa proponendo spumoni artigianali e, lo “scursune” e la “sacara”, cocktail nati per l’occasione e preparati con vini locali.

A fare da festosa cornice musicale alla serata il gruppo TalitaKum, Tarantamigrante.